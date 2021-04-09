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Карабах

Родственники плененных в Карабахе военных перекрыли дороги в Ширакской области Армении

Родственники пленненых в карабахском Хцаберде армянских военнослужащих (архив)

Родственники взятых в плен в карабахском Хцаберде резервистов с 6 часов утра перекрыли дороги в Ширакской области Армении.

Об этом они утром сообщили Радио Азатутюн.

Родственники требуют четкого ответа, когда вернут пленных. Они неоднократно подчеркивали, что политические силы не должны пытаться политизировать вопрос пленных, заявляя, что их единственное требование – вернуть своих детей.

В четверг вечером родственники пленных собрались в аэропорту «Эребуни» в Ереване в ожидании прибывающего из Баку самолета, который, как ожидалось, должен был вернуть армянских пленных на родину. Тем не менее, в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна Радио Азатутюн сообщили, что возвращение пленных снова откладывается.

«Переговоры при посредничестве российской стороны продолжаются. И мы надеемся, что азербайджанская сторона в конечном итоге будет уважать подписанное заявление и выполнит гуманитарную договоренность», - отметили в офисе вице-премьера.

Между тем, родственники пропавших без вести солдат с 8 апреля блокируют все входы и выходы здания Министерства обороны в Ереване, требуя от военных властей сведений об их детях. После того, как накануне родственники военнопленных так и не дождались своих детей из Баку, они также присоединились к гражданам, протестующим возле здание Минобороны.

До сих пор из Азербайджана в Армению вернулись 69 пленных, в том числе 8 из 62 резервистов, плененных Азербайджаном в Хцаберде после окончания 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Армения передала Азербайджану 15 лиц.

Азербайджан утверждает, что плененные в Хцаберде являются не военнопленными, а «террористами-диверсантами».

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