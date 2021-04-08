Эксперты объясняют девальвацию драма по отношению к доллару неопределенной послевоенной ситуацией

Несмотря на девальвацию драма, бывший председатель Центробанка Баграт Асатрян говорит, что драм стабилен, он даже подорожал по отношению к другим валютам.

«С 1 января и до сих пор у нас ревальвация по отношению к российскому рублю. По отношению к грузинскому лари драм также подорожал. Такова ситуация, здесь не о чем беспокоиться, общая ситуация такова, факторы таковы, что они должны обусловливать больше девальвацию драма, чем стабильность, это понятно», - отметил Асатрян.

Девальвация драма по отношению к доллару не должна быть причиной для беспокойства. По мнению экономиста, есть вероятность возникновения определенной кризисной ситуации, но если Центральный банк будет осуществлять свои функции, такой ситуации не будет.

«Конечно, Центробанк должен следить, чтобы вдруг это «плавание» не имело кризисных проявлений, не стало критическим, чтобы не оказать негативного влияния на общество с точки зрения ожиданий», - сказал Баграт Асатрян.

Кстати, на фоне девальвации драма Центробанк сегодня распространил с заявление, в котором говорится: «Центральный банк продолжает следить за финансовыми рынками и, в случае необходимости, будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения финансовой стабильности и стабильности цен».

По мнению экспертов, это означает, что Центральный банк будет вливать на рынок доллары, чтобы снизить темп девальвации драма.

«Утром я видел, что обменные курсы были намного выше, причем интересно, что банки поставили более высокую планку в пунктах продажи или обмена. Сейчас уже я вижу снижение цены продажи до 2-3 драмов. Думаю, что заявление Центробанка о том, что он внимательно следит и в случае необходимости предпримет шаги, уже стабилизировало ситуацию», - сказал экономист.

Девальвацию драма по отношению к доллару эксперты объясняют в особенности неопределенной послевоенной ситуации. Экономист Сурен Парсян говорит, что в кризисных ситуациях граждане и инвесторы покупают больше долларов.

«Сейчас эти негативные ожидания, по сути, заставляют людей и инвесторов держать свои деньги в долларах, в иностранной валюте. Девальвация драма - это чисто внутренняя проблема, обусловленная экономической и политической неопределенностью, угрозами и негативными ожиданиями. В целом, выборы оказывают большое негативное влияние на инвестиционную среду, на экономическую активность, что уж говорить о досрочных выборах, и средние и крупные инвестиционные проекты в данный момент заморожены», - сказал Парсян.

Экономист описывает эту ситуацию словом «кризис». По мнению Парсяна, это приведет к эмиграции и ослаблению экономической активности, для преодоления чего экономике потребуются, так сказать, дополнительные вливания.

«Это будет в виде долга, кредитов, налогов, это должно стать вопросом повестки дня уже следующего правительства. Не позавидуешь следующему правительству, потому что оно столкнется с подобными серьезными социально-экономическими проблемами», - сказал Сурен Парсян.

Способствует ли девальвация драма инфляции? Экономисты не видят здесь прямой связи, объясняя рост цен больше внешними факторами.

Согласно опубликованным на днях данным Статистического комитета, по сравнению с мартом прошлого года, в марте этого года инфляция на потребительском рынке составила 5,8%.