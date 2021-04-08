По предложению Армена Саркисяна созвано заседание Совета НАН

По предложению президента Армении Армена Саркисяна сегодня было созвано заседание Совета Национальной академии наук (НАН) Армении.

Президент захотел выслушать мнения членов Совета относительно законодательного пакета по закону «О высшем образовании и науке».

«Я попросил об этой встрече, цель которой довольно конкретна - закон, который сегодня лежит на моем столе, - сказал президент, обращаясь к участникам заседания. - Я встречался с рядом деятелей науки и образования, встречусь и с ректорами вузов и с отдельными преподавателями. Я встречался с министром, прежде чем принять окончательное решение, хотел бы услышать и ваше мнение».

Напомним, Национальное собрание в конце марта приняло законодательный пакет, предусматривающий поправки в закон «О высшем образовании и науки» и ряд смежных законов. Ученые институтов, действующих в составе НАН, не видят в новом законе реформ.

На заседании президент НАН, академик Радик Мартиросян и члены Совета выразили свою озабоченность по поводу законодательного пакета.

«Образование, наука и инновации представлены неравномерно. Положения в основном относятся к высшему образованию, а положения, касающиеся научной и научно-технической деятельности, немногочисленны, неконкретны, и кратки. Пути и механизмы процесса создания единой системы высшего образования и науки четко не определены», - сказал Радик Мартиросян.

Предложения Национальной академии наук были переданы в аппарат президента республики.

Президент подчеркнул, что наука, образование, технологии - это не просто слова, именно эти направления являются будущим страны.

«Наука должна развиваться, в 21-м веке без новых технологий, без науки невозможно двигаться вперед. Особенно в случае такой страны, как Армения, у которой нет других ресурсов, кроме человеческих. И если мы собираемся чего-то добиться завтра, то это будет через образование и науку. Человеческие ресурсы, наука и технологии - безусловная необходимость нашей страны. Но в 21-м веке нам нужно четко знать будущее нашей страны, что будет через 20-30 лет. Что нам нужно развивать, чтобы через 20-30 лет иметь достойное место, быть сильным государством? Следовательно, обоснование закона должно исходить из видения науки и образования, куда мы хотим идти, какую науку и образование мы хотим развивать. И в законе должно быть отражено видение развития этой конкретной сферы», - сказал президент.

Другим важным моментом президент страны считает наследие. «Наследие очень важно, оно не устаревает. Изучая лучшие примеры в мире, Вы сможете создать свои, сохранив то, что есть у нас. Это одна из самых важных наших задач, с учетом наследия, мирового опыта, иметь четкое видение государства, иметь видение развития науки, образования, а затем обосновывать, какие изменения нам необходимо внести. Нам предстоит многое сделать, чтобы наша страна снова встала на ноги, путь лежит через науку и образование», - отметил Армен Саркисян.