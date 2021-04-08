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Экономика

ЦБ будет проводить операции на валютном рынке

Здание Центрального банка в Ереване

Для обеспечения нормального функционирования финансовых рынков Центральный банк (ЦБ) будет проводить операции на валютном рынке Армении.

«Центральный банк продолжает следить за финансовыми рынками и, в случае необходимости, будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения финансовой стабильности и стабильности цен», - говорится в заявлении Центробанка.

Следует отметить, что тенденция к снижению курса драма, начавшаяся осенью прошлого года, продолжается: курс драма по отношению к доллару США обесценился более чем на 10%.

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