ЦБ будет проводить операции на валютном рынке

«Центральный банк продолжает следить за финансовыми рынками и, в случае необходимости, будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения финансовой стабильности и стабильности цен», - говорится в заявлении Центробанка.

Следует отметить, что тенденция к снижению курса драма, начавшаяся осенью прошлого года, продолжается: курс драма по отношению к доллару США обесценился более чем на 10%.