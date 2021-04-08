США готовы помочь Армении и Азербайджану в урегулировании конфликта – заместитель помощника госсекретаря

Об этом накануне в ходе онлайн-семинара заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«Настолько, насколько Армения и Азербайджан привержены мирному урегулированию и осуществлению сопредседателями Минской группы ОБСЕ полномочий в этом процессе, Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску способов помочь обеим странам», - заявил он.

«Намерение России остается еще одним открытым вопросом», - заявил Кент, добавив, что Россия «решила не согласовывать условия прекращения огня посредством механизма сопредседателей Минской группы», а «прямо обеспечила его посредством трехстороннего формата».

По словам американского дипломата, «главным вызовом безопасности остается то, как подойти к нагорно-карабахскому конфликту так, чтобы дать возможность двум странам договориться об окончательном статусе».

«Азербайджан может восприниматься как победитель войны, однако это не ведет к разрешению кризиса, так же, как это было тогда, когда Армения победила в первой войне четверть века назад», - заявил Кент.

В то же время, по его словам, «открываются благоприятные возможности», в том числе в вопросе потепления армяно-турецких отношений в будущем. «Это может быть не в этом месяце, не в этом году, но в далеком будущем», - добавил американский дипломат.