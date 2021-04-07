ЕС и ВОЗ передали в дар Минздраву 100 кислородных концентратов

Число инфицированных коронавирусом в Армении постепенно растет. Только сегодня подтверждено 1025 новых случаев инфицирования, скончались 24 человека, у 4 из них была подтверждена коронавирусная инфекция, но они умерли от другого заболевания. 626 человек выздоровели.

Лечением пациентов с COVID-19 в настоящее время в Армении занимаются 22 медицинских центра, 10 из которых находятся в областях. Министр здравоохранения на днях отметила, что около 3 тысяч коек обеспечены аппаратами подачи кислорода, еще 100 кислородных концентраторов сегодня передали Минздраву Армении Евросоюз и ВОЗ.

«Они будут распределены по больницам, профилирующимся на лечении коронавирусных больных, чтобы обеспечить все те койки, которые еще не оснащены, но, будучи оснащенными, они, естественно, обеспечат лучшее лечение пациентов, нуждающихся в кислороде», - отметила заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян.

Эти новые устройства, необходимые для лечения пациентов с тяжелой формой COVID, существенно отличаются от предыдущих. Сейчас они находятся в Национальном центре по обеспечению лекарствами и медицинскими принадлежностями, откуда будут распределяться по больницам.

«Все устройства, которые были до сих пор, во всяком случае, насколько я заметил, были предназначены для одного пациента, это устройство предназначено одновременно для двух пациентов. Одновременно два пациента могут дышать кислородом», - сказал директор центра Давид Алтунян.

В Армении на днях было выявлено 10 случаев заражения новым, британским штаммом коронавируса. Как протекает болезнь у этих инфицированных, наблюдаются ли более серьезные осложнения в состоянии таких пациентов? Отвечая на эти вопросы, заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян сказала, что в данный момент они не могут сделать никаких выводов, но, сославшись на международный опыт, повторила, что опасность этого штамма в том, что он распространяется очень быстро.

«Одновременно больше людей может быть инфицировано, несмотря на то, что уровень смертности такой же, как и у других штаммов, согласно их исследованиям, проблема состоит в том, что одновременно может заболеть больше людей, что еще больше обременит систему здравоохранения, мы не будем успевать оказывать людям надлежащую медицинскую помощь. У нас будет больше смертей, но из-за того, что система будет перегружена», - сказала замминистра.

Вакцинация, кстати, должна была начаться уже в минувший понедельник, но, по словам замминистра, отсрочка, вероятно, связана с работами по таможенному оформлению. Помимо российской вакцины Sputnik V, совместная платформа COVAX предложила Армении также американскую вакцину Novavax, которая, по разным данным, не получила широкого распространения в мире.

«В рамках той же платформы COVAX стране были предложены другие вакцины, например, вакцины Novavax, Johnson, что обсуждалось с профессиональной командой, и страна дала положительный ответ COVAX, что согласна приобрести и эти вакцины», - сказала Нанушян.

В интервью одной из итальянских газет высокопоставленный чиновник Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавальери сказал, что связь между британской вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза установлена. Мы поинтересовались у представителя ВОЗ в Армении Егора Зайцева, подтверждают ли они или опровергают эту информацию.

«Официальная позиция Всемирной организации здравоохранения станет известна завтра или послезавтра. А то, что мы знаем, по крайней мере, на данный момент, так это то, что между вакциной и теми побочными эффектами, о которых сегодня говорится, связи нет. Также отмечу, что когда мы видим, какой положительный эффект дает вакцина, в данном случае AstraZeneca, которой были вакцинированы миллионы людей в Европе, мы понимаем, что риски заражения коронавирусом и смерти от него выше. Вакцина спасает жизни, помогает людям», - ответил представитель ВОЗ в Армении.

В данный момент в отделениях реанимации больниц, занимающихся лечением коронавирусных больных, есть всего 6 свободных коек, 377 коек заняты. 79 человек дышат посредством аппарата искусственной подачи кислорода, состояние 966 больных тяжелое, 278 - крайне тяжелое. 2328 человек госпитализированы.