Азербайджанские провокации в Сюнике и Карабахе продолжаются

Азербайджанские военные, находящиеся на участке между селами Давид Бек и Шурнух, забросали камнями гражданский автомобиль с армянскими госномерами, в котором находились пассажиры, сообщает мэр Капана.

Автомобиль не был поврежден, но это еще раз подтверждает, что на дорогах возле сел в Сюнике не должно быть азербайджанских военных, а также азербайджанских знаков и флагов, считает защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян.

«Власти Азербайджана используют эти знаки и флаги как предлог для размещения своих военных, якобы с заявленной целью сохранения своих знаков. Из-за присутствия азербайджанских военных грубо нарушаются права граждан Армении, приграничных жителей: право собственности, право заниматься экономической деятельностью, в том числе предпринимательской деятельностью и пр. И под серьезной угрозой находятся такие жизненно важные права, как право на жизнь, право на физическую и психическую неприкосновенность», - добавил Татоян.

По словам омбудсмена, размещение азербайджанских военных на этих территориях незаконно, поскольку не было ни делимитации, ни демаркации границы в соответствии с международными правилами. Кроме того, в первую очередь за основу должна быть принята идея прав человека, а здесь нарушаются и серьезно ставятся под угрозу права.

В связи с инцидентом Татоян уже обратился в международные структуры. Эта информация также была включена в концепцию создания зоны безопасности в Сюнике. «Зона безопасности предполагает, что размещенные во всех этих местах азербайджанские военные со знаками и флагами должны уйти оттуда. Мы определили на данный момент, что эта зона должна составлять не менее 10 километров. Эта зона безопасности предполагает также соответственно передислокацию наших военных, пограничных войск. И та территория, которая должна быть зоной безопасности, эта демилитаризованная зона должна быть полностью доступной, безопасной для использования гражданами, жителями Армении», - сказал омбудсмен.

О том, что необходимо повысить уровень безопасности, заявляет также новоназначенный омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Первый случай забрасывания камнями проезжающих автомобилей со стороны азербайджанских военных был зарегистрирован 25 марта на дороге Кармир Шука (Красный Базар)-Cтепанакерт. А 29 марта предположительно азербайджанцами была повреждена машина, перевозившая тела погибших военнослужащих из Степанакерта в морг Гориса.

«Наше заявление прокуратура приняла за основу и направила соответствующее поручение для изучения вопроса», - сказал Степанян.

О подобных инцидентах информируются российские миротворцы. Эти инциденты анализируются, делаются выводы, говорит пресс-секретарь президента Карабаха Лусине Аванесян. «Естественно, проводится расследование, анализ того, как, в каких случаях стало возможно, что азербайджанская сторона пошла на подобные провокации, что можно сделать, чтобы эти провокации не повторились. Например, есть поручение президента, чтобы центральные магистрали Арцаха в ночное время освещались. Программа стартовала, на дороге Аскеран-Степанакерт работы уже начались», - сказала она.

По словам пресс-секретаря президента Карабаха, вчера азербайджанцы осуществили очередную провокацию: на трассе Шуши-Степанакерт возле монумента-танка, символизирующего освобождение Шуши, который находится почти посередине между российскими и армянскими позициями, азербайджанские военные оставили записи. Об этом были проинформированы российские миротворцы.

Это психологическая атака со стороны Азербайджана с целью создания атмосферы страха среди населения Карабаха, считает Лусине Аванесян. «Те, кто после войны вернулись в Арцах, психологически готовы противостоять таким шагам», - сказала она.

Произведенные выстрелы, брошенные камни, закрашенные знаки, похищенный скот - этот список провокаций продолжает пополняться.

В своем последнем заявлении Министерство иностранных дел Карабаха подчеркнуло, что безнаказанность и бездействие чреваты непредсказуемыми последствиями для мира и стабильности в регионе.