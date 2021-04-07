Спустя полгода после войны 238 тел все еще не опознаны

В Министерстве здравоохранения сообщают, что сейчас ведутся переговоры с некоторыми зарубежными экспертными организациями с целью отправки поврежденных и сложных образцов на экспертизу.

По данным ведомства, с начала войны было проведено 3723 экспертизы, 2302 тела были опознаны в результате судебно-генетической экспертизы, то есть личность погибшего была установлена по образцам ДНК, взятым у родственников. Работа по опознанию останков продолжается.



В последнее время в местах боевых действий обнаруживают значительно меньше тел убитых военнослужащих или мирных жителей, чем в предыдущие месяцы. Как сообщил пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян, сегодня поисковые работы проводились в направлении Джабраила, но безрезультатно.

Как сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, сегодня азербайджанская сторона в районе Варанды (Физули) передала армянской стороне останки еще одного погибшего. По предварительным данным, это останки участника военных действий. Для установки личности погибшего будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Унан Тадевосян в беседе с Радио Азатутюн объяснил, почему поисковые работы в последние дни не дали результатов. «Во многом это связано с тем, что сразу после войны спасательные отряды вместе с сопровождающими были в разных местах во всех направлениях, и в видных местах все тела уже были собраны и вывезены с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, перемещены на армянскую сторону», - сказал он.

По словам пресс-секретаря МВД Карабаха, поиски проводятся по мере необходимости, обязательно с участием сопровождающего, знакомого с территорией или принимавшего участие в боевых действиях.

«На прошлой неделе у нас была информация, это были останки мирного жителя из общины Аветараноц Аскеранского района, нам четко сказали, что знают место, один из его родственников точно знал место, мы пошли и вынесли тело. Поисковые работы пока продолжаются, до тех пор, пока нет проблем с азербайджанской стороной в плане посещения этих территорий. Посмотрим, каковы будут результаты в ближайшее время. Но то, что еще есть пропавшие без вести, мы знаем по присутствию родителей, мы работаем с ними каждый день, большинство из них находятся в Арцахе», - сказал Тадевосян.

Всего с начала поисковых работ на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружены останки 1530 человек, в том числе 27 гражданских лиц.

Армия обороны Карабаха до сих пор опубликовала имена 2836 погибших военнослужащих.