В Севане на митинге «Движения за спасение отечества» прозвучали призывы бойкотировать досрочные выборы

Движение, которое на протяжении нескольких недель блокировало проспект Баграмяна и улицу Демирчяна в Ереване, в конце прошлой недели объявило, что начинает поездки в регионы.

В Севан приехали координатор «Движения за спасение отечества» Ишхан Сагателян, кандидат движения на пост премьер-министра Вазген Манукян, бывший премьер-министр Грант Багратян и бывший министр обороны Сейран Оганян.

Несколько сотен участников митинга, некоторые из которых держали в руках плакаты с надписью «Никол - предатель», периодически скандировали «Армения без Никола».

С трибуны митинга прозвучали призывы бойкотировать досрочные парламентские выборы. В частности, Грант Багратян призвал не участвовать в предстоящих выборах и сделать все, чтобы Никол Пашинян покинул политическую арену.

Под конец митинга координатор движения, представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян не исключил сценарий, когда на каком-то этапе Никол Пашинян отступит от достигнутой с парламентской оппозицией договоренности, представив в качестве причины, например, эпидемию коронавируса, и отменит внеочередные выборы.

«Было бы хорошо прогнать это правительство зла еще до выборов. Мы сказали - как. Прежде всего, хочу еще раз сказать, что выборы не назначены, есть только заявление о выборах. Учитывая прошлое этого человека, пройденный им путь, его поведение, я продолжаю настаивать на том, что, возможно, выборов не будет. Когда он уйдет в отставку, новый премьер-министр не будет избран в течение 14 дней, парламент будет распущен, будут назначены выборы, вот тогда мы подумаем о его устранении путем выборов», - сказал Сагателян.

А еще до начала митинга в беседе с Радио Азатутюн в ответ на замечание о том, что вчера в эфире российского Первого канала второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что будет участвовать в досрочных выборах в блоке 2-3 партий, и вопрос, войдет ли АРФ «Дашнакцутюн» в этот блок, Ишхан Сагателян сказал, что пока ничего не решено.