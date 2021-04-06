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Политика

Роберт Кочарян будет участвовать в выборах в блоке

Второй президент Армении Роберт Кочарян будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в блоке.

Накануне в интервью Первому каналу телевидения России беспартийный Кочарян сказал, что возглавит предвыборный блок из двух или трех партий, не упомянув, однако, о каких именно политических силах идет речь.

Кочарян согласился с замечанием журналиста о том, что если бы не было активного вмешательства президента России Владимира Путина, армянская сторона могла бы потерять весь Нагорный Карабах.

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