Роберт Кочарян будет участвовать в выборах в блоке

Накануне в интервью Первому каналу телевидения России беспартийный Кочарян сказал, что возглавит предвыборный блок из двух или трех партий, не упомянув, однако, о каких именно политических силах идет речь.

Кочарян согласился с замечанием журналиста о том, что если бы не было активного вмешательства президента России Владимира Путина, армянская сторона могла бы потерять весь Нагорный Карабах.