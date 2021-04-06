Роберт Кочарян будет участвовать в выборах в блоке

Накануне в интервью Первому каналу телевидения России беспартийный Кочарян сказал, что возглавит предвыборный блок из двух или трех партий, не упомянув, однако, о каких именно политических силах идет речь.
Кочарян согласился с замечанием журналиста о том, что если бы не было активного вмешательства президента России Владимира Путина, армянская сторона могла бы потерять весь Нагорный Карабах.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии