Пашинян: Ереван ориентирован на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Москвой

«Армяно-российские стратегические союзнические отношения достаточно богаты и обширны. Они основываются на исторической близости наших дружественных народов. Характер данных отношений не зависит от исхода будущих внеочередных выборов», - заметил Никол Пашинян.

Он, в частности, заявил, что «Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, что вытекает из долгосрочных стратегических интересов двух государств».

«Принимая во внимание, что на территории Республики Армения созданы и функционируют в соответствии с межгосударственными двусторонними соглашениями две армяно-российские группировки – Объединенная группировка войск (сил) и Объединенная региональная система противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности, и, кроме того, обе страны являются государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, в формате которой также созданы войска (коллективные силы) и объединенные группировки, понятно, что Армения крайне заинтересована в поставках из России, чтобы иметь современное и совместимое, прежде всего, с Российской Федерацией и другими союзниками по ОДКБ, вооружение и боеприпасы», - заявил он.

По словам Пашиняна, по этим же причинам, Ереван также заинтересован в том, чтобы поставки в Армению вооружения и боеприпасов осуществлялись бы в той же комплектации, что и для Вооруженных сил Российской Федерации.

Армянского премьера, в частности, спросили, планирует ли Армения продолжить закупки истребителей Су-30СМ и вооружения для этих самолетов. «Касательно указанного вами типа самолетов также отвечу утвердительно, поскольку это современные многофункциональные истребители, и их закупка предусмотрена как нашими двусторонними контрактно-договорными документами, так и программой развития национальных Вооруженных сил», - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, в какой степени процесс налаживания экономических связей в регионе зависит от нормализации отношений Армении с Турцией, Пашинян напомнил, что армяно-турецкая граница была в одностороннем порядке закрыта Турцией еще в 1993 году.

«Армения всегда выступала за нормализацию отношений с Турцией без предварительных условий, однако это отвергалось самой Турцией. Подобная враждебная политика Анкары получила новый размах в ходе 44-дневной агрессии Азербайджана против Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. В частности, Турция оказала Азербайджану прямую военно-политическую и военно-техническую поддержку, перебросив также в зону нагорно-карабахского конфликта иностранных вооруженных боевиков-террористов. В этом контексте, для установления прочного мира и восстановления экономического облика в регионе, Турции необходимо изменить данную агрессивную политику в отношении Армении», - заявил премьер-министр Армении.