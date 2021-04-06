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Армения

Крупный пожар в одном из торговых центров Еревана локализован

Сегодня в районе трех часов ночи в МЧС Армении поступил сигнал из торгового центра «Сурмалу» в Ереване, где вспыхнул крупный пожар.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в центральном здании торгового центра (около 2 тыс. кв. м.). На место происшествия выехали боевые расчеты пожарно-спасательного отряда, пожарные машины с лестницей, оперативная группа национального центра кризисного управления, дежурные группы отдела по организации работ по тушению пожаров и спасательных работ и управления медицинского обеспечения, а также глава МЧС Армении Андраник Пилоян, директор Спасательной службы, полковник Армен Гаспарян.

Как сообщили в МЧС, пожар был локализован в 06:24, сгорели павильоны игрушек и хозтоваров вместе с имуществом.


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