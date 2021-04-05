Измененный закон о высшем образовании нарушает принцип демократии - декан исторического факультета ЕГУ

В частности, согласно заявлению, принятый парламентом 24 марта закон нарушает положение об автономии вузов, поскольку предлагается такой состав совета правления вуза, в котором пять членов, т.е. более половины, должны быть представителями министерства.

Авторы заявления также отмечают, что порядок формирования совета правления напрямую влияет на избрание ректора, так как, по сути, с предлагаемыми изменениями ректор будет не избираться, а назначаться правительством.

«В результате получается, что общественные вузы ставятся в полную зависимость от политической власти», - отмечается в заявлении.

Один из авторов заявления, декан исторического факультета ЕГУ Эдик Минасян уверен, что измененный закон нарушает также принцип демократии, поскольку приоритет должен был быть отдан в первую очередь коллективу вуза. «Если на пять мест назначает правительство, министерство, возникают определенные проблемы зависимости. Как бы вы ни увеличивали число – при соотношении четыре к пяти все равно получается не избрание, а назначение. Иными словами, избрание превращается в назначение. Сколько кандидатов ни предлагай, в конечном счете, пять человек составляют большинство», - сказал Минасян.

По словам эксперта в области образования Сероба Хачатряна, это приведет к тому, что министерство будет четко инструктировать своих членов совета и будет указывать, кого следует избрать ректором данного вуза. «Естественно, эти пять человек не смогут противостоять руководству министерства. То есть, у нас есть выборы, которые по сути являются назначением. Вообще вся суть демократии в том, что власть может быть очень плохой, и у тебя всегда должны быть противовесы. С этим новым порядком вузы полностью лишаются противовесов, и эти четыре голоса их ни в коем случае не устроят», - сказал эксперт.

В Министерстве образования кратко отреагировали на сегодняшнее заявление ЕГУ и НАН, отметив лишь, что вопрос соответствия любого закона или его отдельных положений Конституции определяется Конституционным судом».

В заявлении деканы вуза также ссылаются на установленные законом возрастные ограничения, отмечая, что одной из особенностей сферы образования и науки является то, что уровень научного и образовательного опыта увеличивается с возрастом, и 65-70 лет – это не тот возраст, чтобы ученый больше не мог руководить научным/вузовским процессом.

«Особенно для развития гуманитарного специалиста… специалист в этой области всегда формируется позже. К тому времени, когда он уже сформирован как специалист, чтобы входить в аудиторию, работать над собой, создавать результат, он уже достигает пенсионного возраста. После этого вы лишаете человека [возможности] проявить профессиональные навыки», - сказал Минасян.

По мнению эксперта в области образования, приоритетом для руководства вузом является опыт․ «Ты должен пройти долгий путь в науке и заслужить определенный авторитет. А для этого нужно время. 30-летний человек не может пройти этот путь и заслужить этот авторитет. Для этого человеку должно быть как минимум 35-40 лет. Для руководства вузом это очень важно», - отметил Хачатрян.

Ранее в беседе с Радио Азатутюн президент Национальной академии наук Радик Мартиросян сказал, что они высказались против изменений в законе, но правительство в основном не прислушалось к мнению академиков.

Закон, принятый Национальным собранием 24 марта, направлен на подпись президенту. Президент в течение 21 дня должен либо подписать и опубликовать его, либо обратиться в Конституционный суд по вопросу определения конституционности закона.