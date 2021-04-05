До досрочных выборов возможны новые поправки в Избирательный кодекс - Лилит Макунц

По ее словам, те положения, в связи с которыми экспертный орган Совета Европы – Венецианская комиссия - представит положительное заключение и которые с точки зрения технической подготовки не вызовут сложностей, также будут изменены после обсуждения с другими силами.

«Когда у нас будет официальное заключение Венецианской комиссии, тогда мы обсудим вопрос о том, какие положения будут приняты до предстоящих внеочередных парламентских выборов, а какие будут отложены. Это уже будет обсуждено и решено в парламенте. В этом контексте следует также учитывать, насколько реально реализовать эти изменения со стороны Центральной избирательной комиссии. Потому что у нас нет намерения каким-либо образом усложнять процесс. Если будут положения, которые облегчат процесс, не создадут никаких препятствий, еще больше упростят процедуры, то мы их примем, если нет, то оставим их на будущее», - сказала Макунц.

На вопрос Радио Азатутюн, останется ли неизменным положение о проходном пороге, глава правящей фракции ответила: «Все без исключения положения можно обсудить с нашими коллегами в парламенте. Если будет положение, которое, по их мнению, должно быть реализовано в данный момент, мы не видим в этом проблемы».

Что касается предвыборного списка партии «Гражданский договор», то, по словам Макунц, раньше мая правящая партия рассматривать его не будет.

Для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня необходимо, чтобы премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку и Национальное собрание дважды не избирало нового премьер-министра. По этой части есть политическая договоренность с парламентской оппозицией. Отставка премьер-министра запланирована на конец апреля, однако власти пока не указывают конкретную дату.

«Мы также разработаем механизм, по какому принципу будет формироваться список, и представим его общественности», - сказала Макунц, не исключив, что в списке будут новые имена.

1 апреля парламент принял законопроект о внесении поправок в Избирательный кодекс, согласно которому были исключены рейтинговые списки, таким образом внеочередные выборы будут проводиться по простой пропорциональной системе.

Оппозиционная фракция «Просвещенная Армения» категорически против любых изменений правил игры. Для оппозиционной фракции «Процветающая Армения» существенно то, чтобы не был изменен день выборов.

Ани Самсонян из «Просвещенной Армении» сказала, что, несмотря на изменения в кодексе без их согласия, они пойдут на внеочередные выборы и согласно договоренности после отставки Пашиняна не станут выдвигать кандидата на пост премьер-министра. «Единственная договоренность - провести внеочередные выборы в четкие и короткие сроки. И мы не дадим власти повода в какой-то момент отступить от этой повестки дня», - сказала она.

Отвечая на вопрос о предвыборном списке, Самсонян сказала: «Я считаю, что составлять список сейчас неправильно. Мы не ведем эту работу, потому что, прежде всего, премьер-министр должен уйти в отставку, и мы должны понять, будут досрочные выборы или нет… Мы ничего не исключаем, но в то же время если вы договариваетесь с кем-то, думаю, это неправильно начинать думать о том, что он нарушит договоренность».

В «Процветающей Армении» сообщают, что их список возглавит Гагик Царукян, а другие вопросы, связанные с внеочередными выборами, все еще находятся на этапе обсуждения, и на данном этапе они предпочитают не говорить об этом.

Отметим, что «Процветающая Армения» входит в «Движение по спасению отечества», требующее отставки премьер-министра. Оппозиционное движение, объединяющее более 10 сил, около месяца блокировало примыкающую к Национальному собранию улицу Демирчяна, а на днях решило ее разблокировать и объявило о начале поездок в регионы.