Замглавы МИД РФ: Создаются условия для восстановления нормальной жизни на Южном Кавказе

Как отметил Руденко, сегодня дислоцированные в регионе российский миротворческий контингент и центр гуманитарного реагирования являются «гарантами безопасности и стабильности, выполняют жизненно значимые для местного населения задачи».

По его словам, прямая финансовая помощь Российской Федерации на содействие пострадавшим в Нагорном Карабахе составляет на сегодняшний день около 15 млн долл. США.

«В результате активной работы по линии трехсторонней Рабочей группы под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, занимающейся вопросами разблокирования экономических и транспортных коммуникаций в регионе (состоялось пять заседаний), создаются условия для восстановления нормальной жизни на Южном Кавказе, превращения его в территорию взаимного доверия, безопасности и процветания.

Все это убедительно свидетельствует, что Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу, вместе работать на благо общих интересов», - в частности, заявил российский дипломат.

Касаясь внутриполитических процессов в Армении, Руденко подчеркнул, что Москва рассматривает протекающие во внутриполитическом поле республики процессы как внутреннее дело суверенного государства.

«Разумеется, мы не можем оставаться безучастными к тому, что происходит в дружественной нам стране. Призываем все политические силы республики к проявлению сдержанности, поиску разумных компромиссов в интересах сплочения армянского общества. Выражаем надежду, что в предвыборный период все пройдет мирно, в рамках конституции, и послужит отправной точкой для достижения долгосрочной стабильности в Армении», - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.