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Карабах

Если бы мы не извлекли уроки из Апрельской войны, то могли бы полностью потерять Карабах – Артак Давтян

Артак Давтян

«Если бы мы не извлекли уроки из Апрельской четырехдневной войны [2016 года], то 44-дневная героическая битва имела бы другой исход и в другие сроки», - сегодня, посещая воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, заявил вновь назначенный начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян.

Он пояснил, что армянская сторона могла бы полностью потерять Карабах, и это могло бы произойти за 15-20 дней.

Касаясь атмосферы в Генштабе ВС, Давтян подчеркнул, что ситуация в Генштабе урегулирована, что нет никаких проблем и Генштаб работает в нормальном режиме.

Боевые действия в Нагорном Карабахе, известные в Армении как Апрельская или четырехдневная война, начались 2 апреля 2016 года.

В пятую годовщину начала четырехдневной войны пантеон «Ераблур» сегодня также посетили президент Армении Армен Саркисян и спикер парламента Арарат Мирзоян.

Также, от имени премьер-министра Никола Пашиняна были возложены цветы к могилам героев Апрельской войны, а также венок к мемориалу павшим воинам-освободителям.

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