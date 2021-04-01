По итогам первого квартала доходы госбюджета перевыполнены более чем на 20 млрд драмов - премьер

«По данным за первый квартал, доходы госбюджета перевыполнены более чем на 20 млрд драмов, оборот торговли, по данным за первый квартал и за март, также зафиксировал значительный рост», - отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Такую активность экономики, обусловленную торговым оборотом и другими операциями, правительство в первом квартале 2021 года не прогнозировало, и в основу бюджета были заложены более скромные расчеты. По словам председателя Комитета госдоходов Эдуарда Ованнисяна, результаты того же квартала прошлого года превышены, хотя в первом квартале 2020 года экономика еще не пострадала от ситуации в связи с коронавирусом.

«В частности, по торговому обороту и по сделкам в марте картина следующая: в марте этого года, по сравнению с мартом прошлого года, количество сделок с чеками контрольно-кассовых аппаратов и расчетными документами увеличилось на 8 млн 647 тыс., разница в суммарном выражении по сравнению с прошлым годом составляет 122 млрд драмов. В квартальном разрезе разница в обороте реализации составляет 116,8 млрд драмов, по числу сделок – 6 млн 200 тыс.», - представил Ованнисян.

Правительство прогнозировало, что в первом квартале 2021 года будет собрано около 305 млрд драмов, однако хозяйствующие субъекты уплатили больше налогов, после чего в бюджете будет проведен перерасчет.

«По итогам первого квартала Минфин предлагает увеличить прогноз доходов госбюджета на 40 млрд драмов. Считаю, что это довольно хорошие показатели для кризисного и военного года, и хочу в первую очередь поблагодарить всех налогоплательщиков Республики Армения. Конечно, очень важно отметить также работу государственных органов, Комитета государственных доходов, улучшение администрирования», - сказал премьер.