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Экономика

По итогам первого квартала доходы госбюджета перевыполнены более чем на 20 млрд драмов - премьер

Несмотря на удары, нанесенные экономике вследствие эпидемии коронавируса и войны, сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении и председатель Комитета госдоходов РА заявили, что по итогам первого квартала доходы госбюджета перевыполнены более чем на 20 млрд драмов.

«По данным за первый квартал, доходы госбюджета перевыполнены более чем на 20 млрд драмов, оборот торговли, по данным за первый квартал и за март, также зафиксировал значительный рост», - отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Такую активность экономики, обусловленную торговым оборотом и другими операциями, правительство в первом квартале 2021 года не прогнозировало, и в основу бюджета были заложены более скромные расчеты. По словам председателя Комитета госдоходов Эдуарда Ованнисяна, результаты того же квартала прошлого года превышены, хотя в первом квартале 2020 года экономика еще не пострадала от ситуации в связи с коронавирусом.

«В частности, по торговому обороту и по сделкам в марте картина следующая: в марте этого года, по сравнению с мартом прошлого года, количество сделок с чеками контрольно-кассовых аппаратов и расчетными документами увеличилось на 8 млн 647 тыс., разница в суммарном выражении по сравнению с прошлым годом составляет 122 млрд драмов. В квартальном разрезе разница в обороте реализации составляет 116,8 млрд драмов, по числу сделок – 6 млн 200 тыс.», - представил Ованнисян.

Правительство прогнозировало, что в первом квартале 2021 года будет собрано около 305 млрд драмов, однако хозяйствующие субъекты уплатили больше налогов, после чего в бюджете будет проведен перерасчет.

«По итогам первого квартала Минфин предлагает увеличить прогноз доходов госбюджета на 40 млрд драмов. Считаю, что это довольно хорошие показатели для кризисного и военного года, и хочу в первую очередь поблагодарить всех налогоплательщиков Республики Армения. Конечно, очень важно отметить также работу государственных органов, Комитета государственных доходов, улучшение администрирования», - сказал премьер.

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