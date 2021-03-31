Министр отрицает, что есть решение о продаже здания какого-либо вуза

«Вопрос в новых зданиях, новый городок, новые здания, новые коммуникации, новые кампусы. Вопрос в соответствии формы и содержания. Форма – это внешний вид, содержание - вуз, высшее образование. Мы не можем дать современное высшее образование в подвальных условиях. Подвальные условия в кавычках… Я опровергаю ваше утверждение о том, что есть решение о продаже какого-либо здания. Независимо от того, развалины ли это, в которых действует вуз, или нет, подобного решения нет. Тем более нет, не будет, и не может быть подобного решения о продаже здания Ереванского государственного университета», - заявил сегодня Думанян.

По словам министра, пока даже не выбрано точное место для создания академгородка, хотя есть желание, твердая воля сделать это, придавая важность данной сфере.

На вопрос, опровергает ли он заявление премьер-министра о продаже университетских зданий и создании академического городка, Думанян ответил: «Я не правомочен опровергать или подтверждать заявления премьер-министра. Думаю, у вас есть возможность задать этот вопрос самому премьер-министру, поскольку это не решение правительства. То, что сказал премьер-министр, сам премьер-министр может уточнить. Я могу сказать, что я понимаю под этим. Говорится следующее: если та идея, о которой говорил премьер-министр, станет реальностью, если академический город станет реальностью, возникнет естественное желание у многих вузов переехать в это красивое место. И те постройки, которые до этого были вузами, но отныне будут считаться нецелесообразными для осуществления там вузовского образования, можно и продать, и вложить».

В то же время министр подчеркнул, что даже если будут проданы все здания вузов, все равно этого будет недостаточно для воплощения данной идеи в жизнь, нужны будут серьезные инвестиции для строительства акадгородков. «Думаю, это должно быть довольно близко к городу, аэропорту, коммуникациям, высокоскоростному транспорту и т. д. и т. п.», - сказал он.



Сделанное на днях Пашиняном заявление вызвало волну бурных дискуссий в СМИ и Интернете. Звучат мнения о том, что это способ наполнения бюджета и он не может считаться глубокой реформой, направленной на развитие науки и образования.