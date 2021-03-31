Армения-Румыния – 3:2: Армянские футболисты одержали третью победу кряду в отборочном турнире ЧМ

Счет в матче на 56-й минуте открыл новобранец армянской сборной Эдуард Сперцян. Румыны отыгрались, а затем и вышли вперед благодаря двум голам, забитым Александру Чичалдау на 62-й и 72-й минутах.

В драматической концовке матча, когда сборная Румынии осталась вдесятером вследствие удаления Джордже Пушкаша на 78-й минуте, подопечным Хоакина Капароса удалось сначала сравнять счет, а затем и вырвать победу.

На 86-й минуте после подачи с фланга капитан армянской сборной Вараздат Ароян расстрелял ворота гостей. А на 89-й минуте Тигран Барсегян хладнокровно реализовал пенальти, назначенный судьей за фол в штрафной площадке против Эдуарда Сперцяна.

В предыдущих двух матчах отборочного турнира в группе J сборная Армении 25 марта на выезде победила сборную Лихтенштейна 1:0, а через три дня в Ереване обыграла исландцев 2:0.

С 9 очками в трех матчах Армения возглавила текущую турнирную таблицы в группе.

Отборочный турнир ЧМ возобновится осенью. 2 сентября сборная Армении на выезде сыграет против сборной Северной Македонии, затем 5 сентября также на выезде сыграет со сборной Германии, а 8 сентября на своем поле примет сборную Лихтенштейна.

Также в отборочную группу J входят сборные Германии и Северной Македонии.