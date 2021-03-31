Скончался Аркадий Тер-Тадевосян

Об этом Радио Азатутюн сообщила руководитель отдела по связям с общественностью медицинского центра «Эребуни» Шушан Унанян, добавив, что Тер-Тадевосян находился в реанимационном отделении больницы в крайне тяжелом состоянии.

Аркадий Тер-Тадевосян родился 22 мая 1939 года в Тбилиси.

После учебы в Бакинском общевойсковом командном училище, а затем Ленинградской военной академии транспорта и тыла служил в Афганистане, Германии, Чехословакии, Белоруссии, а с 1987 года – в Армении.

С 1988 года Тер-Тадевосян принимал активное участие в обучении ополченцев. В 1990 он стал членом добровольческого отряда «Сасунци Давид», который защищал приграничные армянские села.

В 1991 году Тер-Тадевосян был назначен начальником отдела вневойсковой подготовки Комитета обороны Армении.

Под руководством Тер-Тадевосяна проходил ряд успешных для армянской стороны операций сил самообороны Нагорного Карабаха во время боевых действий в начале 1990-х годов.