Пашинян: Нужно оценить возможности разблокировки, но не в ущерб жизненным интересам Армении

Как подчеркнул премьер, нужно постоянно анализировать новые вызовы и возможности, которые имеются в данной ситуации, понять, какие механизмы существуют для противостояния им и обеспечения стабильного развития.

Пашинян заявил, что продолжительная блокада привела к некоторому отчуждению Армении от региона. Как отметил он, у Армении есть только один сухопутный путь со стратегическим партнером, и функционирование этой дороги имеет сезонный характер, во многом зависит от погодных условий, что в свою очередь приводит к многочисленным проблемам, в том числе и связанным с безопасностью.

«В этой ситуации необходимо оценить возможности разблокировки. Но в то же время процесс этот не может происходить в ущерб жизненным интересам Армении. Нужно уметь отстаивать интересы Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], конечно же, будучи готовыми к определенному сотрудничеству. Открытие коммуникаций будет одной из важнейших тем сегодняшнего обсуждения. Вопрос важный, но у него есть множество тонкостей. Мы настроены на то, чтобы принять решения, исходящие из интересов Армении и обеспечивающие долгосрочное и стабильное развитие страны», — подчеркнул он.

Пашинян отметил, что долгосрочное и стабильное развитие региона «в какой-то мере также находится в сфере нашей ответственности».

«Так что сегодня желаю нам успешного и продуктивного обсуждения», - заключил премьер.