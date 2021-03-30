Армения и Грузия ведут активные контакты с целью открытия сухопутной границы - МИД

В отличие от пассажирских перевозок, грузоперевозки через армяно-грузинскую и армяно-иранскую сухопутные границы бесперебойно осуществлялись на протяжении всей эпидемии коронавируса.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава вчера заявила, что правительство ее страны рассматривает возможность открытия сухопутных границ Грузии. Из-за коронавируса Тбилиси закрыл свои сухопутные границы в марте прошлого года. С февраля этого года Грузия начала постепенно открывать свои воздушные границы для граждан ряда стран, в том числе для граждан Армении, при условии наличия отрицательного результата теста на коронавирус. Цель - восстановление объемов туризма.

Туризм - одна из ключевых отраслей экономики Грузии. По данным статистической службы этой страны, если в 2019 году Грузию посетило более 9 млн 300 тыс. туристов, то в 2020 году - около 1,5 млн или более чем на 83% меньше.

К открытию армяно-грузинской сухопутной границы в прошлую среду, 24 марта, в Национальном собрании обратился министр иностранных дел Ара Айвазян, когда депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Саргис Алексанян поднял вопрос о том, какие шаги предпринимаются для открытия сухопутной границы с Грузией.

«Мы находимся в очень активном контакте с грузинской стороной. На прошлой неделе состоялись политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, и обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая поднятый вами вопрос. Обе стороны положительно настроены на решение этого вопроса. Пандемия, естественно, оказывает свое негативное влияние, но также есть и некоторые технические проблемы, которые, я уверен, будут быстро решены», - подчеркнул Айвазян.

Армения открыла свои сухопутные границы для иностранных граждан в январе этого года, воздушная граница была открыта еще раньше, в августе прошлого года. В результате, например, люди из Ирана получили возможность въехать в Армению через сухопутную границу, а из Грузии пока нет, потому что граница с грузинской стороны по-прежнему остается закрытой.

Закрытие сухопутной границы с Грузией создает для Армении дополнительные проблемы, поскольку, например, значительная часть пассажиропотока в Россию, Украину, Турцию и многие другие страны и в обратном направлении проходит через Грузию.

По словам президента Федерации туризма Армении Мехака Апресяна, открытие армяно-грузинской сухопутной границы на самом деле, необходимо для быстрого восстановления объемов туризма в обеих странах.

«Если у нас будет открытая сухопутная граница с Грузией, это будет не только связь между двумя странами, но и привлечение туристов со всего мира», - подчеркнул Апресян.

По данным Статистического комитета, в прошлом году, по сравнению с 2019 годом, поток иностранных туристов в Армению сократился более чем на 80%. Если в 2019 году Армению посетили 1 млн 894 тыс. туристов, то в прошлом году - 375 тыс. туристов. Деятельность туристических агентств пережила спад на 85,7%.

На днях на брифинге с журналистами министр экономики Ваан Керобян спрогнозировал, что в этом году рост в сфере туризма составит 319%.

«А если учесть, что у нас было 375 тысяч посещений - въездных туристических посещений в 2020 году, то это означает увеличение туристических посещений до 1-2 миллионов в этом году. Если принять во внимание, что в 2019 году было около 1,9 миллиона посещений - 1 миллион 894 тысячи, по сути, это означает достигнуть чуть больше половины, хотя бы стремиться, но, конечно, еще не дойти до показателя 2019 года. Это вполне реально, если мы будем работать», - сказал Мехак Апресян.