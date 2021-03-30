Российские эксперты сигнализируют о том, что политика Анкары в отношении Москвы, мягко говоря, недружественная

В то время как российские официальные лица со всех площадок заявляют, что после Карабахской войны, которую удалось остановить исключительно усилиями президента России, Москва продолжит поддерживать дружеские отношения как с Баку, так и с Ереваном, российские журналисты ставят эти дружеские отношения под сомнение и поднимают разные вопросы.

Издание «Аргументы и факты» сегодня опубликовало интервью пресс-секретаря президента России, в котором кратко упоминается также Карабахская война.

Журналист спрашивает Дмитрия Пескова: «Нет опасений, что мы совсем потеряем республики Закавказья в качестве друзей? В Армении — внутренняя смута, а Азербайджан все больше к Турции начинает тяготеть».

Песков отвечает: «У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду. С Арменией тоже исторически хорошие отношения. У нас большое количество интеграционных процессов, которые приносят Армении изрядную выгоду. Как политическую, так и экономическую».

Пресс-секретарь Кремля в этом интервью еще раз подчеркивает роль Владимира Путина в остановке войны в Карабахе. «А что касается того, что произошло… Наверное, личную роль Путина в том, чтобы остановить войну, должны помнить все», - сказал Песков газете «Аргументы и факты».

Ранее российский журналист спросил министра обороны России Сергея Шойгу, не опасается ли Москва намерения властей Турции создать «армию Турана». Шойгу ответил, что хотя у Москвы и Анкары есть разногласия, однако каждый раз им удается найти общий язык, и что информация об «армии Турана» - это миф.

На той же логике основаны все заявления Москвы по поводу российско-турецких отношений, хотя эксперты сигнализируют о том, что политика, проводимая Турцией по отношению к России, мягко говоря, недружественная.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в частности, отвечая на очередной подобный вопрос в феврале, сказал: «А если говорить о Великом Туране как о наднациональной структуре в историческом смысле, не думаю, что Турция преследует подобную цель».

Москва пытается также обойти все острые вопросы, которые возникают вокруг Карабаха в послевоенный период, вместо этого подчеркивает важность того, что благодаря титаническим усилиям Путина в регионе сегодня царит мир и в Карабахе российские миротворческие силы обеспечивают режим прекращение огня.

Напомним, во время войны первый контакт президентов России и Азербайджана состоялся 7 октября, в день рождения Путина. И то, что президенты России и Азербайджана не разговаривали около десяти дней после начала боевых действий, заметили российские эксперты, написав, что Москва просто находится в шоковом состоянии и потеряла рычаги влияния на Баку. Путину, однако, в конце концов удалось убедить стороны прекратить войну, и в ночь с 9-го на 10 ноября было подписано трехстороннее соглашение, которое официальная Москва считает самым большим достижением своей внешней политики в прошлом году.