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Карабах

Следственный комитет Карабаха принял к производству уголовное дело против The HALO Trust

The HALO Trust проводит работы по разминированию

Следственный комитет Нагорного Карабаха сегодня принял к производству уголовное дело, возбужденное ранее по статьям о государственной измене и шпионаже против организации The HALO Trust, занимающейся разминированием в Карабахе.

Следственный комитет Карабаха отмечает, что 11 марта 2021 года было возбуждено уголовное дело на основании сообщений в СМИ, согласно которым организация The HALO Trust в ходе своей деятельности в Карабахе передала турецким спецслужбам карту заминированных территорий Карабаха.

Следственный комитет Карабаха добавляет, что для выяснения всех обстоятельств дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Предварительное следствие продолжается.

Отметим, что The HALO Trust опровергла циркулирующую в СМИ информацию, назвав ее «абсолютно ложной».

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