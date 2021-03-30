Следственный комитет Карабаха принял к производству уголовное дело против The HALO Trust

Следственный комитет Карабаха отмечает, что 11 марта 2021 года было возбуждено уголовное дело на основании сообщений в СМИ, согласно которым организация The HALO Trust в ходе своей деятельности в Карабахе передала турецким спецслужбам карту заминированных территорий Карабаха.
Следственный комитет Карабаха добавляет, что для выяснения всех обстоятельств дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Предварительное следствие продолжается.
Отметим, что The HALO Trust опровергла циркулирующую в СМИ информацию, назвав ее «абсолютно ложной».
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