COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 21 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 750, в общем составив 191 491.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 30 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 509 и сейчас составляет 172 605.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3497.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 890 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (8 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 14 499, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 847 475 (4 658 за сутки).