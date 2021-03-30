В Армении ждут госпитализации 149 граждан с COVID-19

Об этом накануне вечером на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения Армении Геворк Симонян.

«Минздрав Армении делает все возможное для увеличения количества ковидных центров и расширения коечного фонда. Если не будет положительного сдвига в эпидемической ситуации, то за считанные дни мы выйдем на максимум возможностей по койко-местам», - написал замминистра.