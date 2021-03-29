По словам главы ГКЗЭК, с сегодняшнего дня на рынок будет поставлена большая партия яиц, цены на яйца снизятся

Хозяйствующие субъекты увеличили производственные объемы, и с сегодняшнего дня на рынок будет поставлена большая партия яиц, цены на яйца снизятся, сегодня на пресс-конференции заявил председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Армении Гегам Геворкян, заверив, что изменения произойдут до Пасхи.

Он отметил, что завтра, 30 марта, будет возбуждено производство для выяснения ряда обстоятельств повышения цен на яйца на рынке. «Является ли дефицит искусственным? Создают ли посреднические организации этот искусственный дефицит? Имеет ли место антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением? Является ли повышение цен объективным?» - сказал он

Геворкян подчеркнул, что если выяснится, что рост цен имеет объективные причины, то цена на яйца не снизится.

«Если мировые цены на корма вырастут, естественно, как и во всем мире, цена на яйца в Армении вырастет», - сказал председатель ГКЗЭК.

Отметим, что граждане сигнализируют о дефиците яиц и повышении цены на них перед Пасхой.