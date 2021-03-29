МИД не осведомлен о каком-либо формате консультаций или переговоров с Анкарой

Министр напомнил, что Армения выступала с различными инициативами по нормализации отношений с Турцией, однако принцип взаимности так и не сработал.

«Чтобы в нашем регионе действительно воцарился мир, мы ожидаем от Турции коренного пересмотра ее агрессивной политики по отношению к Армении и прекращения враждебных действий», - отметил Айвазян.

Всего несколько месяцев назад власти Армении заявляли, что в войне против Армении со стороны Азербайджана активно участвовала Турция, направлявшая наемников-террористов воевать с армянскими солдатами. В ходе 44-дневной войны власти Армении также заявляли, что именно турецкие беспилотники «Байрактар» держали под прицелом армянскую территорию.

Однако в последние дни правящая элита использует иную риторику. В недавнем интервью Общественному телевидению секретарь Совета безопасности Армен Григорян трижды уклонился от прямого ответа на вопрос, является ли Турция враждебным государством для Армении или нет. «Если мы собираемся разблокировать регион, то должны быть некоторые корректировки в наших подходах, и мы работаем в этом направлении». – сказал Григорян.

А в субботу в Армавирской области премьер-министр Никол Пашинян повторил: «Страны региона должны изменить отношение и позицию по отношению друг к другу».

«Диалог не должен вестись на турецких условиях»

Возможно ли на этом послевоенном этапе пересмотреть позицию, когда, по оценкам армянской стороны, в Азербайджане все еще находятся более 100 армянских пленных, когда люди все еще ищут своих ушедших на войну и не вернувшихся родных, когда разговоры о региональной разблокировке все еще ведутся с предусловиями?

Армения должна быть сильной в регионе, чтобы Турция была заинтересована в начале диалога без предварительных условий об открытии границ и создании нового формата отношений, в беседе с Радио Азатутюн сказал политический комментатор Акоп Бадалян.

«Очень важно подчеркнуть, что этот диалог – это не то, когда на условиях Турции мы забываем наши вопросы, мы забываем Геноцид, мы забываем Армянский вопрос в целом. Речь не обо всем этом, то есть этот диалог не должен вестись на турецких условиях, но мы действительно должны подумать о том, как мы можем создать среду, прийти к ситуации, когда Турция сама сочтет, что для нее также будет продуктивным диалог с Арменией без предварительных условий», - сказал Бадалян.

Однако он уверен, что цель армянской стороны состоит в том, чтобы не стать предметом торга между Турцией и третьей стороной. «В данном случае Россия, причем неважно кто, но в данном случае Россия в вопросах с нами разговаривает, обсуждает, договаривается с турками, и за наш счет они достигают каких-то региональных соглашений. И в соответствии с этим как минимум от нас требуется добиться ситуации, когда мы будем говорить с турками, чтобы никто другой, никакая другая страна не сделала нас предметом своего торга с турками. Это главная задача, у которой нет быстрого для нас решения, но о которой мы должны начать думать», - сказал Акоп Бадалян.