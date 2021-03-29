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Карабах

Около 11 тысяч армянских военнослужащих получили ранения в Карабахской войне, 885 стали инвалидами

Ворота Центрального военного госпиталя в Ерване.

Во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года было ранено почти 11 тысяч армянских военнослужащих. Об этом накануне журналистам сообщил заместитель начальника Военно-медицинского управления ВС Армении Гегам Пашикян.

По словам Пашикяна, 2% из них получили серьезные ранения, 7% - тяжелые, 55% - легкие. 885 человек стали инвалидами.

По словам представителя Вооруженных сил, в настоящее время на лечении находятся около 1500 военнослужащих.

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