Около 11 тысяч армянских военнослужащих получили ранения в Карабахской войне, 885 стали инвалидами

По словам Пашикяна, 2% из них получили серьезные ранения, 7% - тяжелые, 55% - легкие. 885 человек стали инвалидами.
По словам представителя Вооруженных сил, в настоящее время на лечении находятся около 1500 военнослужащих.
Во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года было ранено почти 11 тысяч армянских военнослужащих. Об этом накануне журналистам сообщил заместитель начальника Военно-медицинского управления ВС Армении Гегам Пашикян.
По словам Пашикяна, 2% из них получили серьезные ранения, 7% - тяжелые, 55% - легкие. 885 человек стали инвалидами.
По словам представителя Вооруженных сил, в настоящее время на лечении находятся около 1500 военнослужащих.
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