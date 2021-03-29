В Армению прибыла первая партия вакцин AstraZeneca

Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.



В сообщении Минздрава отмечается, что данная партия вакцины предусмотрена для медработников, граждан в возрасте 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями в возрасте 16-64 лет, сотрудников социальных учреждений.

Препарат AstraZeneca приобретен в рамках инициативы COVAX FACILITY.



В министерстве напомнили, что вакцинация в Армении осуществляется исключительно на добровольной основе.