Мы должны изменить свой взгляд на регион – Пашинян

Никол Пашинян отметил, что сегодня вся экономика страны надеется на один путь, который проходит через КПП «Верхний Ларс» на грузино-российской границе и который днями может оставаться закрытым.

Премьер отметил, что, например, в данный момент на КПП в очереди стоят сотни машин.

Пашинян также рассказал о важности железной дороги, отметив, что в этом случае необходимо будет пойти на определенные решения.

«Потому что вы знаете, что наши железные дороги, особенно в Иран и Россию, проходят через Азербайджан. Здесь мы должны понимать, что не может быть так, чтобы у нас была дорога через их территорию, а они не получили дорогу через нашу территорию. Мы должны изменить наш взгляд на регион, нашу точку зрения. Да, говорится, и мы знаем, что у нас есть враги в этом регионе, но, в конце концов, давайте констатируем, что насколько мы считаем других врагами, настолько и нас считают врагами, чем больше мы считаем других врагами, тем больше нас считают врагами», - заявил премьер.

Никол Пашинян подчеркнул, что необходимо создать благоприятную среду для Армении, но и регион также должен изменить свой взгляд на Армению.