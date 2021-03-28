В Ереване прошел митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна

Напомним, «Движение за спасение отечества» несколько дней назад разблокировало проспект Баграмяна, который оно закрыло для движения транспорта в конце февраля, но оставило палатки, установленные на улице Демирчяна, в качестве штаба движения. Ранее было объявлено, что на сегодняшнем митинге будут представлены планы движения на будущее.
На митинге было заявлено, что «Движение за спасение отечества» не отступает от своей повестки, а продолжает требовать отставки премьера с последующим формированием временного правительства во главе с «переходным» премьер-министром, который через год организует досрочные выборы при условии, что сам участвовать в них не будет.
Вазген Манукян, которого движение выдвинуло кандидатом в премьер-министры, заявил журналистам, что они сомневаются в том, что объявленные Пашиняном досрочные выборы состоятся, поскольку «Пашинян столько раз лгал, что выборы могут и не состояться».
На замечание о том, что уличная борьба не увенчалась успехом, а только остались уголовные дела против него, Вазген Манукян ответил так: «Уличная борьба иногда длится месяц, а иногда год. Это серия уличных шествий и митингов, когда она закончится, вы сразу узнаете».
Отметим, что после митинга сторонники «Движения за спасение отечества» провели шествие по улицам Еревана.
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