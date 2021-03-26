С 1 апреля зарплаты сотрудников Патрульной службы будут подняты почти на 100%

В прошлом году вместо Дорожной полиции и Патрульно-постовой службы была создана Патрульная служба, и это решение распространится на сотрудников именно этой службы, которые, кстати, с января этого года проходят специальные курсы.

Однако это решение правительства обеспокоило оппозицию и некоторых правозащитников.

«Такой шаг перед выборами имеет политический подтекст, - сегодня на брифинге в Национальном собрании сказал депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян. - Я думаю, что особенно во время избирательного процесса им нужна будет лояльность полиции. Кроме того, любому режиму с диктаторскими наклонностями всегда нужны верные полицейские».

По словам депутата оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наиры Зограбян, в Армении высокими и достойными должны быть зарплаты всех граждан. Оппозиционный депутат, однако, подчеркнула, что в данном случае власти выделяют именно силовые структуры, что, по ее мнению, означает одно: для премьер-министра Никола Пашиняна полиция будет опорой в избирательном процессе.

«Когда мы получаем сигналы об озабоченности в связи с заработной платой в различных учреждениях, на этом фоне повышение зарплат полицейским является четким мессиджем, четким посылом о том, что Никол Пашинян пытается поднять зарплаты тем институтам, которые будут обеспечивать его безопасность в ходе агитационной кампании», - сказала она.

«Мы сейчас идем на выборы, посмотрим, что является единственной опорой», - возразил критикам Артак Манукян из правящей фракции «Мой шаг».

По его словам, есть приоритеты: «Это не так, что кто-то случайно в один прекрасный день просыпается и решает, что это приоритет. Чтобы вы поняли эти приоритеты, вам необходимо также знать о среднесрочных расходах…», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он приоритетным повышение зарплат именно сотрудников полиции, Манукян ответил: «Да, у меня есть желание создать соответствующий фон для повышения зарплат всех [граждан]».

Тем не менее, желание - это одно, а реальность - другое. Как отмечает оппозиция, около тысячи сотрудников компании «Скорая помощь» получили зарплату за прошлый месяц с задержкой. Не с апреля, а только с сентября повысятся зарплаты учителей, прошедших аттестацию, и не на 100%, а на 30-50%.

Геворк Горгисян поспешил напомнить: «У нас есть военнослужащие, которым задерживают зарплату, люди не получали зарплату больше месяца».

«Полицейские также принимали участие в войне», - в своих выступлениях подчеркнули представители правящей фракции, добавив, что политические спекуляции неуместны. «Важно, чтобы те люди, которые задействованы в сфере безопасности, получали справедливую зарплату», - отметили они.

А как же спасатели? – напомнила правозащитница Нина Карапетянц, отметив, в каких тяжелых условиях они работали и работают все время. «Они, рискуя жизнью, выполняют свою работу», - сказала Карапетянц.

Правозащитница также подчеркнула, что повышение зарплат можно только приветствовать, однако нужно учитывать, когда это произойдет, с какой приоритетностью. Было ли это именно теми срочными расходами? «Да, к сожалению, власть во все времена полагалась на силовиков. Но если раньше это было принуждение, была угроза, то теперь, кажется, предлагается самый честный вариант - повышение зарплаты на 100%», - сказала Карапетянц.

Согласно решению правительства, заработная плата вновь нанятых младших инспекторов патрульного взвода с трудовым стажем или стажем военной службы до 5 лет будет увеличена с нынешних 190 тыс. драмов до 320 тыс. драмов. Ежемесячная зарплата патрульного в звании лейтенанта полиции со стажем воинской службы 2-5 лет составит около 400 тыс. драмов вместо нынешних 200 тыс. драмов.

Члены правящей команды подчеркивают, что повышение заработной платы полицейских будет способствовать также снижению коррупционных рисков в системе.

Однако в повышении зарплаты полицейским именно в данный момент и именно на 100% правозащитница видит другие коррупционные риски. «Также обеспечение голосов во время выборов. Во все времена эти голоса были важны: голоса армии, голоса полиции и остальных государственных чиновников. Здесь виден так называемый административный ресурс. Полицейских не будут заставлять идти, например, приносить паспорта членов семьи и родственников и голосовать за какую-то партию, но фактически создают ситуацию, где, исходя из благодарности, зависимости, чувствуя обязанность, люди пойдут на эти шаги», - сказала Нина Карапетянц.