На средства правительства Армении и Всеармянского фонда «Айастан» в Карабахе будут осуществлены программы на 110 млрд драмов

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Пашинян сообщил, что вчера провел продуктивную дискуссию с представителями правительства Карабаха, в результате которой было решено выступить с предложением о реализации в Карабахе программы жилищного строительства стоимостью около 110 млрд драмов и строительства необходимой инфраструктуры.

При этом, по словам премьера, предлагается следующее: реализовать программу через Всеармянский фонд «Айастан» и профинансировать программу в следующей пропорции: на сегодняшний день на счетах Фонда есть 58 млрд драмов, собранных в результате последнего сбора средств, и правительство Армении предоставит еще 52 млрд драмов.

«То есть у нас будет капитал в 110 млрд драмов, с которым мы будем осуществлять жилищное строительство и реализовывать необходимую инфраструктурную программу. Мы приняли еще несколько решений, согласно которым мы должны не только реализовать положение опубликованной мною 18 ноября дорожной карты о восстановлении естественной жизнедеятельности в Арцахе, но и осуществить программы развития в Арцахе, чтобы обеспечить удовлетворительные и высокие темпы социально-экономического развития в Арцахе. Думаю, принятые вчера решения могут стать очень прочной основой для обеспечения этого развития», - сказал Пашинян.

Премьер также сообщил, что сегодня будут обсуждения с членами Совета безопасности, будут обсуждены вопросы, связанные с безопасностью и стратегическим видением будущего.

Араик Арутюнян отметил, что решение, принятое на состоявшемся 25 марта совместном совещании, о предоставлении 110 млрд драмов с целью проведения жилищного строительства и восстановления инфраструктур в Карабахк будет иметь ключевое значение в деле решения гуманитарных проблем в Карабахе и его дальнейшем развитии.

«Уже осуществлены проекты, определенные работы и планирование по строительству около 4 тысяч домов. В ближайшие месяцы будут разработаны проекты по строительству еще 2 тысяч домов. В этих проектах всегда учитываются сегодняшние реалии и при этом планируются работы по выделению земельных участков, обеспечению дальнейшей занятости населения. Мы обсуждаем также современные модели кооперации», - сказал лидер Карабаха, выразив уверенность, что совместными усилиями будут решены все приоритетные вопросы повестки.