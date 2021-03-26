ППА будет участвовать в выборах отдельным списком, который возглавит Гагик Царукян

Зограбян отметила, что они будут участвовать в выборах по той избирательной системе, за которую проголосует и которую примет парламентское большинство.

«Для нас гораздо важнее, чтобы выборы были свободными и справедливыми, чтобы не использовался административный ресурс, сигналы о чем мы уже получаем», - сказала Зограбян.

Депутат от другой оппозиционной парламентской партии «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян на сегодняшних парламентских брифингах заявил, что партия будет участвовать в досрочных выборах, проведенных по любой избирательной системе, и собирается победить.

Он подчеркнул, что для них важно то, чтобы с выборами не затягивали.

На прошлой неделе премьер-министр Никол Пашинян после встречи с лидером ППА Гагиком Царукяном заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Правящая сила решила провести выборы по закрытой пропорциональной системе.