Армения начала с победы отборочный турнир мирового первенства по футболу

Автором единственного гола в матче, прошедшем с явным преимуществом подопечных Хоакина Капароса, стал защитник команды хозяев поля Ноа Фроммельт, на 83-й минуте после реализованного армянской командой штрафного поразивший собственные ворота.

В двух других матчах, состоявшихся в четверг вечером в отборочной группе J, сборная Германии в Дуйсбурге со счетом 3:0 одержала победу над сборной Исландии, а Румыния, также у себя дома, со счетом 3:2 обыграла Северную Македонию.

После первого тура турнирную таблицу с 3 очками возглавляют Германия, Румыния и Армения, остальные три команды очков не имеют.

Две следующие встречи сборная Армении проведет в Ереване, 28 марта принимая команду Исландии, а 31 марта - команду Румынии.

Как и в матче с Лихтенштейном, в этих матчах, по всей вероятности, не будет участвовать лидер и капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, который получил травму во время международной встречи в составе итальянской «Ромы».