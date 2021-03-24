Высокопоставленная делегация ВС РФ в Ереване обсудит программу модернизации ВС РА

«Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор министра обороны РА Вагаршака Арутюняна с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генералом Армии Валерием Герасимовым, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-российского военного сотрудничества, в частности совместные действия армяно-российских совместных военных группировок, а также ряд вопросов, связанных с решением вопросов безопасности в Сюнике. Стороны коснулись программ модернизации и широкомасштабного реформирования Вооруженных сил Армении. Вагаршак Арутюнян и Валерий Герасимов договорились о предстоящем визите в ближайшие сроки высокопоставленной делегации РФ в Армению для более подробных обсуждений по указанным вопросам и проведении переговоров», - говорится в сообщении.

Примечательно, что после недавних событий вокруг Генштаба ВС Армении и после смены начальника Генштаба ВС РА, переговоры с начальником Генштаба ВС России ведет министр обороны Армении. Причем, впервые с момента назначения на должность министра обороны в ноябре прошлого года сообщается о переговорах между Вагаршаком Арутюняном и начальником Генштаба ВС РФ.

Контакты между министрами обороны Армении и России были несравнимо более активными. Во-первых, Вагаршак Арутюнян был назначен министром обороны накануне визита министра обороны России Сергея Шойгу в Ереван после 44-дневной войны, 20 ноября прошлого года. 21 ноября Арутюнян и Шойгу впервые встретились. Следующая их встреча состоялась всего через 20 дней в Москве, после визита Вагаршака Арутюняна в Нагорный Карабах. За почти четыре месяца, прошедших с момента назначения министром, было сообщено как минимум о шести телефонных разговорах между Арутюняном и Шойгу, последний из которых состоялся вчера.

За это время Вагаршак Арутюнян также принял делегацию во главе с заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковником Сергеем Истраковым, которая находилась в Ереване в январе этого года. Он дважды принимал посла России в Армении Сергея Копыркина, дважды встречался с командующим российским миротворческим контингентом, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым.

После войны с Азербайджаном власти Армении заявили о необходимости модернизации Вооруженных сил. В своей известной дорожной карте, опубликованной 18 ноября прошлого года, премьер-министр Никол Пашинян пообещал в течение шести месяцев утвердить программу реформирования Вооруженных сил и начать реформы. Через полтора месяца истекут указанные Пашиняном полгода, однако общественности так и не была представлена программа властей по модернизации армии.

По словам руководителя военно-патриотической организации, бывшего военного разведчика Владимира Варданова, Вооруженные силы Армении имеют очень старую структуру и логику, которые предназначались для советской империи и от которой ужа давно отказались даже в России. «Мы, как бывшая колония, скопировали модель армии метрополии и даже не учитываем, что та же бывшая метрополия, я имею в виду Россию, внесла в структуру своей армии некоторые изменения», - сказал он.

Армения преимущественно горная страна, и, по словам Варданова, армянские вооруженные силы за последние 30 лет так и не были подготовлены к ведению боевых действий в горных условиях, фактически, не имея горно-стрелковых подразделений.

«При строительстве нашей армии не учитывается антропология (я имею в виду, с каким человеческим материалом она работает), армянский менталитет немного отличается от имперского менталитета, который естественно, должен был быть главным в армейском строительстве в России. Не учитывается отношение людей друг к другу, не учитывается наш рельеф. Наши боевые уставы скопированы с российских, там отдано много места военным ситуациям, в которых армянская армия может оказаться с очень малой вероятностью, а горным условиям, что обязательно, так как на 100 процентов все происходит в горных условиях, дано очень мало места», - сказал он.