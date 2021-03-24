Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
logo-print logo-print
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

В Армении отменили военное положение

Сегодня депутаты парламента Армении отменили режим военного положения, действовавшего в стране с начала войны в Нагорном Карабахе 27 сентября.

В ходе голосования 24 марта 118 депутатов одобрили проект решения об отмене режима военного положения, представленного оппозиционными фракциями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

Один депутат проголосовал против отмены, еще один воздержался.

Накануне, провластная фракция «Мой шаг» выступила за поддержку инициативы оппозиционных фракций по отмене режима военного положения.

Решение об отмене военного положения спикер парламента подписывает и публикует немедленно.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG