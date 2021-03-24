В Армении отменили военное положение

В ходе голосования 24 марта 118 депутатов одобрили проект решения об отмене режима военного положения, представленного оппозиционными фракциями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

Один депутат проголосовал против отмены, еще один воздержался.

Накануне, провластная фракция «Мой шаг» выступила за поддержку инициативы оппозиционных фракций по отмене режима военного положения.

Решение об отмене военного положения спикер парламента подписывает и публикует немедленно.