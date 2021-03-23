Спикер парламента призывает проголосовать за отмену военного положения

Фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» уверены, что власть сохраняет военное положение по политическим причинам и продлевать его сейчас нет никаких оснований.

«Ограничения на митинги, передвижение, мобилизацию сняты и сняты уже больше месяца назад, то есть, в стране нет ограничений в этом отношении, военное положение остается как военное положение для одного - чтобы здесь не начался процесс выражения недоверия», - сказал глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Военное положение было продлено только с одной целью - чтобы оппозиция не начала процесс выражения недоверия премьер-министру, убежден глава фракции «Просвещенная Армения». Того же мнения придерживается депутат другой оппозиционной фракции, «Процветающая Армения», Наира Зограбян.

«Да, военное положение не было отменено по одной причине, потому что было опасение, и это опасение было объективным, что оппозиция инициирует процесс импичмента Николу Пашиняну», - сказала она.

Один, два или три месяца назад для властей были важны не политические, а профессиональные вопросы, касаясь утверждений оппозиции, заявил депутат правящей фракции «Мой шаг» Геворк Папоян.

«Когда у нас уже есть профессиональные мнения со стороны правительства о том, что сейчас или в ближайшем будущем мы можем отменить [военное положение], мы идем на принятие этого решения, потому что уж в чем в чем, но в одном мы точно уверены, что процессом выражения недоверия нас невозможно запугать, потому что у вас может быть такая возможность сейчас, вы можете попробовать и снова оказаться одни, как вы остались одни на улицах и площадях», - сказал он.

Спикер НС Арарат Мирзоян считает обвинения оппозиции абсолютно безосновательными и утверждает, что продление военного положения не имеет политической подоплеки. Тем не менее, спикер парламента предложил депутатам правящей фракции проголосовать за предложение оппозиции, хотя и подчеркнул, что согласен со своими коллегами в том, что было бы лучшим решением, если бы само правительство инициировало отмену военного положения.

«Я хочу также использовать слово «солидарность», но, может быть, не все депутаты захотят подписаться под солидарностью, но, по крайней мере, это способ разрешения ситуации, восстановления политической стабильности так или иначе. Я предлагаю, учитывая все эти факторы, пойти навстречу инициативе парламентской оппозиции и проголосовать за этот проект, отменим военное положение, возможно, на 7 дней, возможно, на 5 дней раньше, чем имело бы смысл», - заявил Мирзоян.

Еще на прошлой неделе предложение двух оппозиционных фракций обсуждалось в парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности и получило отрицательное заключение. В ходе того же заседания депутаты правящей силы предложили дождаться решения правительства, напомнил депутат фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян.

Предложение оппозиции об отмене военного положения будет поставлено на голосование завтра.