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Политика

«Движение за спасение отечества» разблокирует проспект Баграмяна

Совет «Движения за спасение отечества» решил разблокировать проспект Баграмяна в Ереване, а палаточный городок, расположенный на улице Демирчяна, объявил штабом Движения.

Движение выступило с заявлением, в котором также сообщает, что начинает новую волну политических акций, расширив географию действий и вовлечение населения регионов.

Цель штаба - сохранение общественного давления и координирование дальнейших действий Движения.

28 марта в 15:00 на улицах Баграмяна-Демирчяна состоится общегосударственный митинг, на котором будет представлена дальнейшая деятельность движения.

Также отмечается, что цель и повестка дня Движения не изменились.

Напомним, что изначально «Движение за спасение отечества» требовало отставки премьер-министра, формирования временного правительства и впоследствии проведения внеочередных выборов.

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