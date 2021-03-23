«Движение за спасение отечества» разблокирует проспект Баграмяна

Движение выступило с заявлением, в котором также сообщает, что начинает новую волну политических акций, расширив географию действий и вовлечение населения регионов.

Цель штаба - сохранение общественного давления и координирование дальнейших действий Движения.

28 марта в 15:00 на улицах Баграмяна-Демирчяна состоится общегосударственный митинг, на котором будет представлена дальнейшая деятельность движения.

Также отмечается, что цель и повестка дня Движения не изменились.

Напомним, что изначально «Движение за спасение отечества» требовало отставки премьер-министра, формирования временного правительства и впоследствии проведения внеочередных выборов.