«Движение за спасение отечества» разблокирует проспект Баграмяна

Движение выступило с заявлением, в котором также сообщает, что начинает новую волну политических акций, расширив географию действий и вовлечение населения регионов.
Цель штаба - сохранение общественного давления и координирование дальнейших действий Движения.
28 марта в 15:00 на улицах Баграмяна-Демирчяна состоится общегосударственный митинг, на котором будет представлена дальнейшая деятельность движения.
Также отмечается, что цель и повестка дня Движения не изменились.
Напомним, что изначально «Движение за спасение отечества» требовало отставки премьер-министра, формирования временного правительства и впоследствии проведения внеочередных выборов.
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