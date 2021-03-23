Жизни выжившего военнослужащего опасность не грозит

Погибший был родом из села Арагацаван, у него остался 10-месячный ребенок.

Сослуживец Агаси, 37-летний Карен Шахназарян, находится в военном госпитале с обмороженными ногами.

«У него обморожение первой, второй степени. Сейчас он находится на стадии общего обследования. При поступлении состояние оценивалось как тяжелое. Сейчас уже есть положительный сдвиг, наверное, скоро его состояние будет оцениваться как средней тяжести», - сообщил Радио Азатутюн начальник госпиталя Ваан Геворкян.

Он добавил, что вопрос об ампутации обмороженной части ноги не обсуждается, солдат находится в сознании, его жизни опасность не грозит.

Связь с двумя военнослужащими-контрактниками была потеряна 21 марта, их поискам мешала непрекращающаяся метель. Только вчера во второй половине дня удалось определить их местонахождение. Спасти жизнь Агаси не удалось, а Карен был доставлен в госпиталь.

В связи с этим случаем возбуждено уголовное дело, сообщают в прокуратуре. По предварительным данным, в субботу утром двое военнослужащих покинули боевую позицию, чтобы принести сигареты и топливо, и двинулись в направлении опорного пункта, расположенного в полутора километрах от позиции. Из-за непогоды они остались там, а возвращаясь на следующий день, заблудились и попали в метель.

Сейчас гарнизонному следственному отделу Следственного комитета в рамках уголовного дела предстоит выяснить вопросы условий боевого дежурства, недостаточности мер безопасности военнослужащих, возможной халатности, преступных упущений должностных лиц во всем этом.

От родственников военнослужащих мы узнали, что они заступили на смену 16 февраля сроком на 21 день, но находились на позициях более месяца.