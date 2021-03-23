COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 24 человека

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 801, в общем составив 185 020.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 451 и сейчас составляет 169 172.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 24 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3384.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 862 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (2 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 602, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 812 076 (3 721 за сутки).