Макунц: Избирательный список власти возглавит премьер-министр Никол Пашинян

«Думаю, очевидно, что список возглавит Никол Пашинян», - сказала Макунц.

На вопрос, пойдут ли они на внеочередные выборы с новым или с действующим Избирательным кодексом, глава правящей фракции ответила: «Фракция «Мой шаг» склоняется к принятию изменений в Избирательный кодекс о переходе к полностью пропорциональной избирательной системе и проведении внеочередных выборов по пропорциональной избирательной системе. В данный момент ведутся обсуждения. Обсуждения включают разные сегменты. Поправки в Избирательный кодекс предполагают довольно большие изменения, и в этой части [пропорциональной системы] тоже должно быть принято решение, изменения также должны быть реалистичными для предстоящих выборов».

На уточняющий вопрос, может ли быть изменено только положение, относящееся к пропорциональной системе, Макунц ответила: «Я не буду в данный момент давать окончательную формулировку, ничего не исключаю в данный момент».

После встречи премьер-министра Никола Пашиняна и лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна было объявлено, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Пока не ясно, пойдет ли власть на досрочные выборы в соответствии с действующим Избирательным кодексом, предполагающим так называемую рейтинговую избирательную систему, или в соответствии с предложенным правящей силой измененным кодексом, предусматривающим простую пропорциональную избирательную систему.