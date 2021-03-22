МИД Карабаха: «Шуши был, есть и будет неотъемлемой частью Арцаха»

«Резня в Шуши 1920 года и его оккупация в 2020 году - не только проявление геноцидальной политики против Арцаха и армянского народа, но и преступление против человечества и человечности, грубейшее нарушение норм международного права, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха в связи с годовщиной резни армянского населения Шуши.

Министерство отметило, что в этот день, 101 год назад, власти Азербайджанской Республики совместно с регулярной турецкой армией и многочисленными вооруженными бандформированиями организовали резню армянского населения Шуши, практически полностью разрушив историческую столицу Карабаха.

«Геноцид в Шуши стал первым проявлением захватнической политики, проводимой против Арцаха искусственно созданным государством под названием «Азербайджан». В результате этого чудовищного преступления были убиты тысячи армян, десятки тысяч вынужденно покинули город, было уничтожено армянское культурное наследие, разграблено имущество людей, осквернены священные места», - говорится в заявлении.

По мнению МИД Карабаха, это трагическое событие стало сигналом о том, какую политику Азербайджан возьмет на вооружение в ближайшие десятилетия.

Ведомство подчеркнуло, что «логическим продолжением подобных человеконенавистнических действий стала проводимая Азербайджаном с 1988 года на государственном уровне политика армянофобии, которая сопровождалась резней, погромами и этническими чистками».

«Тот факт, что геноцидальная политика Баку и Анкары так и не получила должной оценки международного сообщества, а преступники остались безнаказанными, стал причиной новой агрессии против Арцаха, которую 27 сентября 2020 года Азербайджан развязал при содействии Турции с привлечением международных террористов и в результате захватил город Шуши, - отметило внешнеполитическое ведомство Карабаха, заявив, что армянство Карабаха никогда не смирится с потерей Шуши.

«Шуши был, есть и будет неотъемлемой частью Арцаха. Будет сделано все возможное для освобождения оккупированных территорий республики и восстановления исторической справедливости», - заявил МИД Нагорного Карабаха.