COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 12 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 506, в общем составив 184 219.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 432 и сейчас составляет 168 721.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3360.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 860 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (3 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 278, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 808 355 (3 753 за сутки).