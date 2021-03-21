Экс-президент Серж Саргсян назвал слова Пашиняна откровенной ложью

В субботу во время встречи с жителями Арагацотнской области Пашинян, в частности, заявил, чтопрежние власти на протяжении 20 лет вели переговоры вокруг поэтапного урегулирования и чтопо положению на 2018 год фактически велись переговоры о восстановлении Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана.

В заявлении офиса третьего президента Армении, обращенного к Пашиняну, в частности говорится: «Тысячи людей погибли из-за твоей бездарности или по злому умыслу (которое из двух, скоро решит суд). Ты безропотно терпишь посягательства врага против Армении, заигрываешь с врагом, который подвергает мучениям наших сограждан в тюрьмах Баку, уничтожает наши культурные ценности в Арцахе [Карабахе – ред.]. Тебе никто больше не верит, потому что ты лгал в течение всей войны, после нее и продолжаешь лгать до сих пор».

В заявлении говорится, что с самого начала пребывания в должности премьер «беззастенчиво лгал», заявляя, что не ведет переговоры с Ильхамом Алиевым, а лишь знакомится с историей переговоров во время встреч.

«Ложь раскрылась в ходе круглого стола в Москве 21 апреля 2020 года с представителями клуба поддержки общественной дипломатии имени Горчакова в формате телеконференции, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров очень четко и однозначно заявил, что в апреле 2019 года сторонам был представлен новый проект, который предусматривает поэтапный вариант урегулирования.

Таким образом, исчезли вводящие в заблуждение и нечестные заявления властей Армении об отсутствии переговорного документа. Никто из Армении официально не опроверг заявление Лаврова, поскольку это было реальностью, которую антинациональные власти Республики Армения скрывали от своего народа в Армении и Арцахе», - отмечается в заявлении.

«Будущий капитулянт должен был сказать очередную чудовищную ложь и официально получить еще одну пощечину, на этот раз от МИД России, который устами российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Попова прокомментировал печально известную статью премьер-министра Армении «Истоки 44-дневной войны», в которой капитулянт, в частности, отметил, что российские предложения по урегулированию не касались статуса Нагорного Карабаха и относились лишь к возвращению Азербайджану 7 районов, четко опровергнул это, подчеркнув: «... подтвердить, что Россия предлагала лишь вернуть семь районов и забыть о статусе и успокоиться, не соответствует реальности».

Это также было реальностью, против которой не возразили другие страны-сопредседатели, раскрывая безответственный и лживый характер человека, занимающего пост премьер-министра Республики Армения», - отмечается в заявлении офиса третьего президента Армении.

В заявлении приводится и другой отрывок из высказывания Попова, в котором говорится: «...Хотя добиться полного соглашения не удалось, но важнее всего то, что переговоры непрерывно шли до 2018 года, когда Ереван выдвинул новые условия».

«Ряд твоих манипуляций бесконечен, но тебе не удастся ввести народ в заблуждение. Пришло время ответить за свои поступки», - подчеркивается в заявлении, обращенном премьер-министру Армении Николу Пашиняну.