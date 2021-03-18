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COVID-19 в мире – год спустя: масштабы вакцинации

К середине марта, то есть год спустя, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые определила возникшую эпидемию коронавируса как "пандемию", общее количество вакцинированных в мире (хотя бы одной порцией вакцины) почти вдвое превысило общее количество подтвержденных на данный момент случаев заболевания COVID-19.

Мы сравнили некоторые из текущих открытых и публикуемых оценок (из имеющихся) нарастающих масштабов вакцинации примерно в 70 странах мира – обратившись к базе данных британского портала Our World in Data, обновляемых ежедневно.

Для России, ввиду отсутствия открытой официальной статистики вакцинации по стране в целом, использованы оценки портала gogov.ru, основанные, как отмечается, на данных оперативных штабов в регионах и публикациях в прессе и также обновляемые ежедневно (эти же оценки по России использует и портал Our World in Data).

Однако и здесь нет, например, оценок общего количества уже полностью вакцинированных граждан: как отмечается на сайте, "данные по 5 регионам отсутствуют". Среди таких регионов, в частности, Москва и Московская область… Поэтому в данном случае мы использовали последнюю из представленных на сегодня официальных оценок – в начале этой недели Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в России "две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 миллиона человек". С тех пор их количество явно возросло, однако новых подобных оценок пока нет.
По данным ВОЗ на 17 марта, всего с начала пандемии COVID-19 в мире зарегистрировано 120,384 млн подтвержденных случаев заболевания. При этом общее количество привитых как минимум одной дозой вакцины против коронавируса, по данным Our World in Data, достигло 238 млн человек.
1 По данным ВОЗ на 17 марта, всего с начала пандемии COVID-19 в мире зарегистрировано 120,384 млн подтвержденных случаев заболевания. При этом общее количество привитых как минимум одной дозой вакцины против коронавируса, по данным Our World in Data, достигло 238 млн человек.
Почти 75% всех вакцинированных в мире против COVID-19 приходится на первую десятку стран. А по количеству уже полностью вакцинированных (согласно предписаниям по каждой из применяемых вакцин) доля топ-10 стран превышает 78%. Однако, исходя из имеющихся данных, лишь в каждой третьей из топ-20 стран (включая Россию) доля граждан, прошедших полную вакцинацию, составляет более половины от числа всех вакцинированных.
2 Почти 75% всех вакцинированных в мире против COVID-19 приходится на первую десятку стран. А по количеству уже полностью вакцинированных (согласно предписаниям по каждой из применяемых вакцин) доля топ-10 стран превышает 78%. Однако, исходя из имеющихся данных, лишь в каждой третьей из топ-20 стран (включая Россию) доля граждан, прошедших полную вакцинацию, составляет более половины от числа всех вакцинированных.
Полную вакцинацию против COVID-19, по данным на 18 марта, прошли 1,2% жителей Земли в целом, подсчитали в Our World in Data. В среднем по странам Европейского союза (ЕС) этот показатель составляет 3,6%, в Северной Америке &ndash; 7%, в Южной Америке &ndash; 1,5%, в среднем по странам Азии &ndash; 0,4%. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
3 Полную вакцинацию против COVID-19, по данным на 18 марта, прошли 1,2% жителей Земли в целом, подсчитали в Our World in Data. В среднем по странам Европейского союза (ЕС) этот показатель составляет 3,6%, в Северной Америке – 7%, в Южной Америке – 1,5%, в среднем по странам Азии – 0,4%.    
 
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