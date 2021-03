COVID-19 в мире – год спустя: масштабы вакцинации

К середине марта, то есть год спустя, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые определила возникшую эпидемию коронавируса как "пандемию", общее количество вакцинированных в мире (хотя бы одной порцией вакцины) почти вдвое превысило общее количество подтвержденных на данный момент случаев заболевания COVID-19.Мы сравнили некоторые из текущих открытых и публикуемых оценок (из имеющихся) нарастающих масштабов вакцинации примерно в 70 странах мира – обратившись к базе данных британского портала Our World in Data , обновляемых ежедневно.Для России, ввиду отсутствия открытой официальной статистики вакцинации по стране в целом, использованы оценки портала gogov.ru , основанные, как отмечается , на данных оперативных штабов в регионах и публикациях в прессе и также обновляемые ежедневно (эти же оценки по России использует и портал Our World in Data).Однако и здесь нет, например, оценок общего количества уже полностью вакцинированных граждан: как отмечается на сайте, "данные по 5 регионам отсутствуют". Среди таких регионов, в частности, Москва и Московская область… Поэтому в данном случае мы использовали последнюю из представленных на сегодня официальных оценок – в начале этой недели Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил , что в России "две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 миллиона человек". С тех пор их количество явно возросло, однако новых подобных оценок пока нет.