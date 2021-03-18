Начались работы по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года - директор АЭС

По инициативе Армянской атомной электростанции (АЭС) и российской госкорпорации «Росатом» в настоящее время создается рабочая группа по продлению срока эксплуатации Мецаморской атомной электростанции еще на 10 лет - до 2036 года. Об этом на состоявшейся сегодня в Ереване конференции по развитию ядерной энергетики в Армении заявил директор Армянской АЭС Мовсес Варданян.

«По инициативе «Росатома» и Армянской АЭС, в настоящее время мы создаем новую техническую рабочую группу для работы по продлению срока службы [Армянской АЭС] после 2026 года. С российской стороны в основном будет участвовать компания «Русатом-Сервис». С нашей стороны, по предварительной информации, примут участие Министерство территориального управления и инфраструктур и регулирующий орган. Мы попросили, чтобы научно-исследовательский институт «Арматом» также принял участие в определении уровня безопасности, которого мы должны достичь в 2026 году, чтобы получить разрешение на эксплуатацию Армянской АЭС после 2026 года», - сказал Варданян.

Согласно официальному сайту Армянской АЭС, АЭС состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440 советского производства. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в 1976 году, второй - в 1980 году. Проектный срок эксплуатации двух энергоблоков установленной мощностью 407,5 МВт - 30 лет.

После разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года постановлением правительства СССР 1989 года в феврале был остановлен первый энергоблок, в марте - второй. Однако уже в 1993 году правительство Армении приняло решение о перезапуске второго энергоблока, что и было сделано в ноябре 1995 года. Первый энергоблок находится в режиме длительной остановки.

Фактически, в 2016 году истекли 30 лет с момента ввода в эксплуатацию второго энергоблока. Согласно подписанному в 2015 году между Арменией и Россией кредитному соглашению о модернизации Армянской АЭС Москва предоставила кредит на сумму 270 млн долларов и грант - на 30 млн долларов. Завершить работы по модернизации планируется в 2023 году, а в этом году с мая по октябрь АЭС будет остановлена на 141 день для выполнения этих работ. Модернизация предусматривает безопасную эксплуатацию Армянской АЭС до 2026 года.

Российский руководитель проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС Юрий Свириденко, сегодня на конференции привел в пример ряд европейских стран, где срок эксплуатации АЭС с реактором ВВЭР-440 после первых 30 лет был продлен.

В России срок эксплуатации трех реакторов типа ВВЭР-440 был продлен еще на 30 лет, а двух - на 25 лет. В Венгрии срок эксплуатации четырех таких реакторов был продлен на 20 лет, в Финляндии и Украине срок эксплуатации двух таких реакторов был продлен также на 20 лет.

По словам Свириденко, в настоящее время срок эксплуатации армянского реактора ВВЭР-440 продлевается на 10 лет - до 2026 года, и представленное позволяет заявить, что его можно продлить еще на 10 лет - до 2036 года.

«Армянская АЭС точно может работать и после 2026 года. На сегодняшний день сделаны предварительные расчетные оценки, согласно которым станцию можно эксплуатировать до 2036 года. Однако повторю, это предварительные расчетные оценки, которые еще должны пройти экспертизу, получить одобрение Комиссии по регулированию ядерной безопасности. Сейчас мы находимся на этом этапе», - сказал он.

По словам начальника управления энергетики Министерства территориального управления и инфраструктур Тиграна Мелконяна, продление срока эксплуатации действующей АЭС вовсе не означает, что в правительстве не намерены начинать строительство новой АЭС. «Принимая во внимание надежность энергосистемы, темпы и режимы экспорта, размер финансирования, источники, правительство примет решение. Перед этим будет разработана программа о том, какая мощность реактора будет заложена, в какие сроки и с каким финансированием. Во всяком случае, цель такова, и мы корректируем наши работы, включая продление, чтобы после эксплуатации заменить действующий энергоблок на новый ядерный энергоблок», - сказал Мелконян.

По словам, эксперта ООН по энергетике в Армении Ара Марджаняна, атомная электростанция имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны, поэтому сохранение АЭС и строительство новой АЭС является одной из первоочередных задач обеспечения национальной безопасности Армении.

«У нас есть всего два объекта, которые гарантируют энергетическую безопасность. Это Воротанский каскад ГЭС и Армянская АЭС. Недаром в новой стратегии прописано, что Армения должна иметь гармоничную трехкомпонентную систему генерации, и атомная энергия является неотъемлемой частью нашей стратегии энергетической безопасности», - сказал эксперт.