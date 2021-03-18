Переговоры о приобретении вакцины AstraZeneca продолжаются – глава Минздрава

По словам министра здравоохранения Анаит Аванесян, Армения, еще в прошлом году присоединившаяся к международной инициативе COVAX FACILITY с целью приобретения вакцины от коронавируса, вела переговоры о приобретении вакцины AstraZeneca, разработанной специалистами британо-шведской компании и Оксфордского университета, и сейчас все еще продолжает вести переговоры.

Министр отметила, что окончательные решения будут приниматься на основании заключений профессиональных международных структур.

Ряд европейских стран временно заморозили применение вакцины компании AstraZeneca против коронавируса из-за зарегистрированных случаев возникновения негативных побочных эффектов. В разных странах у людей, получивших вакцину AstraZeneca, в отдельных случаях отмечалось кровотечение, низкое количество тромбоцитов и нарушение свертываемости крови.

На вопрос, разве беспокойство по поводу того, что некоторые страны приостанавливают использование этой вакцины, не является основанием для временного отказа Армении от ее приобретения, министр ответила: «Это, конечно, сигнал быть бдительными, получать свежие новости и в соответствии с этим предпринимать свои действия».

Армения еще не приобрела вакцину AstraZeneca, в данный момент здесь используется только одна вакцина - российская вакцина «Спутник V». В небольшом количестве в первую очередь делаются прививки гражданам, входящим в группы риска, и медицинским работникам.



«Мы, конечно, проводим мониторинг, находимся в контакте с людьми, которые были вакцинированы, проводится поствакцинальный контроль. И мы не зафиксировали ни одного экстраординарного случая, ни одного острого побочного эффекта», - отметила министр.

Эпидемическая ситуация в Армении день ото дня обостряется. Только вчера коронавирус подтвердили у 1024 человек. Увеличилось также число случаев смерти. По данным Минздрава, вчера от коронавируса умерли 19 человек, еще 7 инфицированных скончались по причине другого заболевания.

Общее число людей, скончавшихся от коронавируса или инфицированных коронавирусом и скончавшихся по другим причинам, в Армении уже превышает 4000. В данный момент от вируса лечатся около 10 тысяч человек.

По словам министра здравоохранения, больных коронавирусом обслуживают 12 медицинских центров.

На вопрос, готова ли система здравоохранения к третьей волне коронавируса, министр ответила: «Параллельно мы увеличиваем число коек, но вы знаете, что это не бесконечный ресурс, и мы должны быть очень осторожны».

Хотя эксперты подтверждают, что в Армении уже началась третья волна коронавируса, в Минздраве сообщают, что на данный момент нет необходимости ужесточать карантинный режим и вводить дополнительные ограничения.

По словам инфекциониста Асмик Газинян, в первую очередь необходимо ужесточить соблюдение противоэпидемических правил, что, по мнению специалиста, в последнее время делается не в полной мере. «Не будем забывать, что течение болезни действительно ухудшилось, болезнь помолодела, с учетом всего этого, эти минимальные меры должны быть организованы в нужное время. Это тот минимум, который позволит нам вести нормальную повседневную жизнь, но ответственно организовать все противоэпидемические меры, что зависит от всех нас и ничего от нас не отнимает, не требует», - сказала она.

Кстати, по словам министра здравоохранения, на данный момент у примерно 300 человек был зафиксирован повторный положительный результат теста на коронавирус. Сейчас изучается, является ли это повторным инфицированием или инфекция еще не покинула организм человека.