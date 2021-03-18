Серж Саргсян заявляет, что «не оставит политический окоп»

Капитулянты должны уйти, народ должен избрать прогосударственное правительство, сегодня во дворе здания суда заявил третий президент Армении Серж Саргсян, подчеркнув, что «не оставит политический окоп».

«Все, кто считает, что вопрос статуса Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] решен, будь то внутри Армении или за ее пределами, должны понимать, что Арцах, или, вернее, то, что осталось от Арцаха, никогда не будет в составе Азербайджана. К сожалению, предотвратить трагедию было невозможно, но я вижу путь воскресения после этой трагедии. Капитулянты должны уйти, народ должен избрать прогосударственное правительство, которое как можно скорее должно взяться за дело повышения безопасности Армении и благосостояния наших граждан. Нет другого пути, нет альтернативы», - заявил Серж Саргсян.

Экс-президент подчеркнул, что хотя были те, кто покинул их ряды, но сегодня у них конкурентоспособная команда и они будут бороться «за сильное национальное государство».

«Я не оставлю политический окоп, я вообще не из тех, кто оставляет окопы. Своим жизненным путем я доказал это. Могу с легкостью уступить должность, во имя народа Армении, во имя армянского народа могу уступить целую власть, но я никогда не оставлю окоп, который защищает армянскую государственность. В этом можете быть уверенны, – отметил третий президент Армении и продолжил: - Голос Республиканской партии всегда был слышимым, так будет и впредь. Наши действия будут четкими, просчитанными, скоординированными, целенаправленными и честными».